NOS SGPS, SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NOS SGPS, SA gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde mit 0,12 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,120 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 460,2 Millionen EUR – ein Plus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NOS SGPS, SA 421,4 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at