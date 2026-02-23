Nosium Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nosium Registered B stellte am 20.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Nosium Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,33 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,250 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,58 Prozent auf 1,2 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,570 SEK. Im Vorjahr hatten -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nosium Registered B im vergangenen Geschäftsjahr 4,98 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nosium Registered B 7,15 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at