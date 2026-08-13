Nostrum Oil Gas: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nostrum Oil Gas hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Nostrum Oil Gas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 GBP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 29,7 Millionen GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nostrum Oil Gas 25,5 Millionen GBP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at