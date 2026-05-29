Nostrum Oil Gas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nostrum Oil Gas gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 GBP. Im Vorjahresquartal waren -0,130 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nostrum Oil Gas 24,3 Millionen GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,8 Millionen GBP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at