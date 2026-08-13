Nostrum Oil Gas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nostrum Oil Gas hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Nostrum Oil Gas hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,970 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nostrum Oil Gas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,9 Millionen USD im Vergleich zu 34,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at