Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
06.11.2026 20:00:00
Not Alphabet. Not Meta. This Is the Digital Advertising Stock I'd Buy Right Now.
Alphabet and Meta Platforms may dominate digital advertising, but there's another company building an impressive advertising business. Amazon (NASDAQ: AMZN) is expanding its e-commerce ecosystem, artificial intelligence (AI) capabilities, and streaming platform, making it a top pick for investors in digital advertising right now.
In its third-quarter 2026 results on Oct. 29, Amazon reported advertising revenue growth of 12% year over year, excluding foreign exchange effects. Looking ahead, management expects advertising growth to accelerate into the high teens in the fourth quarter.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 200,00
|-2,50%
|Alphabet A (ex Google)
|255,90
|1,73%
|Alphabet C (ex Google)
|255,15
|1,55%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|549,20
|1,67%
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