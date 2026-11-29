Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.11.2026 16:15:01
Not Alphabet. Not Meta. This Is the Magnificent Seven Stock I’d Buy Right Now.
You may be overlooking one of the best things about Amazon (NASDAQ:AMZN). You don't need to speculate about whether the company can build a lucrative business selling artificial intelligence (AI) services. It's already doing it.
Amazon CEO Andy Jassy disclosed in July that the company's AI business and its custom semiconductor business each had an annualized revenue run rate exceeding $25 billion. And both were growing at triple-digit percentages.
While I'm bullish on Alphabet and Meta Platforms, I think Amazon's dominance in cloud computing and its massive investment in Anthropic (NASDAQ:ANT) make it a particularly compelling AI stock heading into 2027.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|575,30
|3,19%
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