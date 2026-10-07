Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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07.10.2026 21:53:00
Not Amazon. Not Sea Limited. This $94 Billion E-Commerce Powerhouse Dominates Latin America.
Amazon and Sea Limited are two e-commerce platforms that have sought to expand into many global markets. However, in Latin American markets like Mexico and Brazil, neither has been able to dethrone the leading e-commerce and financial technology (fintech) platform in the region: MercadoLibre (NASDAQ: MELI).
The $94 billion market cap giant is growing incredibly quickly and gaining share of commerce transactions across Central and South America. Here's why this Latin American dominance can lead to strong returns for the stock in the coming years.
When it comes to payment volume penetration, MercadoLibre has an estimated 25% market share of e-commerce sales across its major operating countries, including Brazil, Mexico, and Argentina. With e-commerce as a percentage of overall retail sales smaller than in the United States, there should be a nice tailwind that lifts MercadoLibre's e-commerce sales in the years ahead.
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