MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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10.09.2026 22:15:01
Not Amazon, Not Shopify. No Other Company Has Done What MercadoLibre Just Did
MercadoLibre (NASDAQ:MELI) might not be a household name in the U.S., but it's often called the Amazon (NASDAQ:AMZN) of Latin America for its e-commerce dominance in that region and for the way it's built a massive network of competitive advantages.
That includes businesses in e-commerce, fintech, logistics, credit, and asset management.
In addition to its similarities to Amazon as a business, MercadoLibre's stock performance has mirrored Amazon's, up nearly 5,000% since it went public. However, MercadoLibre just achieved a new growth milestone that no other e-commerce company, including Amazon or Shopify (Nasdaq: SHOP), or any other company has been able to do.
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