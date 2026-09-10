Not Amazon, Not Shopify. No Other Company Has Done What MercadoLibre Just Did

MercadoLibre (NASDAQ:MELI) might not be a household name in the U.S., but it's often called the Amazon (NASDAQ:AMZN) of Latin America for its e-commerce dominance in that region and for the way it's built a massive network of competitive advantages.

That includes businesses in e-commerce, fintech, logistics, credit, and asset management.

In addition to its similarities to Amazon as a business, MercadoLibre's stock performance has mirrored Amazon's, up nearly 5,000% since it went public. However, MercadoLibre just achieved a new growth milestone that no other e-commerce company, including Amazon or Shopify (Nasdaq: SHOP), or any other company has been able to do.

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