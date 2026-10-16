AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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16.10.2026 10:44:00
Not AMD. Not Broadcom. This is the Chip Designer Nvidia Investors Should Be Watching
Many Nvidia (NASDAQ: NVDA) investors warily monitor Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Broadcom (NASDAQ: AVGO). And for good reason. AMD competes directly with Nvidia. Broadcom co-develops custom silicon for companies such as Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google to help them reduce their dependence on Nvidia.
However, there's another chip designer that Nvidia investors should be watching closely. This company isn't even really a rival to Nvidia. But without it, Nvidia is unlikely to be successful going forward.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|470,45
|-5,95%
|NVIDIA Corp.
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