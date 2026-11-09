NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.11.2026 13:00:00
Not AMD. Not Intel. This Is the Artificial Intelligence (AI) Chip Stock Nvidia Should Fear Most.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has dominated the semiconductor market throughout the artificial intelligence (AI) revolutions. Its graphics processing units (GPUs) are essential infrastructure for companies developing generative AI models.
Naturally, investors are focusing on competitors like Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Intel (NASDAQ: INTC), both of which make their own GPU and CPU architectures. However, I think Nvidia's biggest competitive threat could come from an entirely different direction.
AI hyperscalers are developing their own processors, known as application-specific integrated circuits (ASICs), to reduce costs and optimize performance for particular workloads.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,24
|-5,38%