Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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19.11.2026 16:15:02
Not AMD. Not Intel. This Is the Chip Stock Wall Street Is Underestimating
So far, there are surely many investors who want to put November behind them. Companies like Nvidia are among those having a rough month, considering the tech stock sell-off, the backlash against data centers, and a scandal that cost Jensen Huang his job as CEO.
Understandably, some shareholders are getting a little nervous. And if you're looking for another way to invest in artificial intelligence, there are certainly options. Advanced Micro Devices and Intel are two obvious candidates, but I think Broadcom (NASDAQ:AVGO) deserves a lot more love than it's getting.
On Nov. 13, Rothschild & Co Redburn downgraded Broadcom stock from "Buy" to "Neutral" and cut its price target from $595 to $398. That's nearly $200 wiped off the analyst's expectations in one shot.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
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19.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|414,20
|-7,44%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 450,00
|3,84%
|Intel Corp.
|48,22
|-5,32%
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