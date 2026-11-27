NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.11.2026 18:15:02
Not AMD. This Is the 1 Company Nvidia Should Worry About Most.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors have had a rough go recently. First, the stock wasn't being fully valued due to skepticism about AI spending. Then, its co-founder was forced to resign as CEO. Even though Jensen Huang returned to Nvidia on Nov. 23, shares are down 18% this year and more than 35% from its all-time highs.
That's certainly a cause for concern, and one competitor that is looking to gain ground is AMD (NASDAQ:AMD). AMD also makes GPUs that are direct competitors to Nvidia's products, and is looking to capitalize on Nvidia's missteps.
But, regardless of who makes the GPU, they have the same limitations. There's one Nvidia competitor out there that's taking a different approach and is the one investors should fear most: Broadcom(NASDAQ:AVGO).
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