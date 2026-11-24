Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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24.11.2026 12:42:01
Not Apple. Not Microsoft. This Is the "Magnificent Seven" Stock I’d Buy for a 10-Year Hold.
There's no question that Apple (NASDAQ:AAPL) and Microsoft (NASDAQ:MSFT) are two great tech stocks. I wouldn't argue with anyone who bought them. But my favorite “Magnificent Seven” stock all year has been Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), and nothing that has happened so far in 2026 has changed my mind.
The biggest feather in Alphabet's cap remains its dominance in internet search. Google has 91% of the global search engine market share, which makes it an enormously profitable advertising platform.
Google Search revenue was $63.3 billion in the third quarter, up 12% from a year earlier. And the Google services division, which includes Search, YouTube, and other businesses, brought in $96.3 billion in revenue — a massive revenue stream.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|320,65
|0,06%
|Microsoft Corp.
|451,15
|-0,14%
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