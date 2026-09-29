Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
29.09.2026 11:06:01
Not Broadcom. Not AMD. Nvidia's Biggest Threat Continues to Be Something Near and Dear to Its Heart.
In the mid-to-late 1990s, the internet changed corporate America forever, giving businesses access to new selling and marketing channels. For decades, investors have been waiting, often impatiently, for Wall Street's next "internet moment." The evolution of artificial intelligence (AI) has delivered.
Empowering software and systems to make split-second, autonomous decisions is a multitrillion-dollar global opportunity, and Wall Street's largest public company, Nvidia (NASDAQ:NVDA), is at the heart of it. Nvidia, along with specialty and AI-accelerated chipmakers Broadcom (NASDAQ:AVGO) and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), better known as "AMD," are the backbone of enterprise data centers.
Image source: Nvidia.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!