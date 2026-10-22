Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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22.10.2026 15:06:00
Not Intel. Not AMD. This Is the CPU Stock I'd Buy for the AI Agent Era.
Artificial intelligence (AI) has evolved from the chatbots that were popular during the early days of the technology's rollout, when generative AI-based chatbots and assistants, such as ChatGPT, provided a single response to the user's input.
AI has now become more capable. Chatbots can perform complex, multi-step tasks to achieve goals by collecting data, using models to break down the objective into steps, and employing external tools such as databases and search engines to provide results. These AI agents can operate autonomously or semi-autonomously to plan tasks and perform actions using software tools.
Not surprisingly, demand for agentic AI is expected to surge due to its benefits. According to a third-party estimate, the agentic AI market could clock a 40% compound annual growth rate (CAGR) over the next seven years, generating $206 billion in revenue in 2033. The agentic AI market's rapid growth has created a surge in demand for server central processing units (CPUs), which explains why Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Intel (NASDAQ: INTC) have been enjoying phenomenal growth in their server CPU business.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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22.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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19.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 mittags steigen (finanzen.at)
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19.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags freundlich (finanzen.at)
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19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
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19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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19.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Agent Inc. Registered Shs
|650,00
|0,00%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|459,85
|1,59%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|27 920,00
|-8,22%
|Intel Corp.
|77,44
|1,35%
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