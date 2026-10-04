Not Intel. Not Nvidia. The $2.4 Trillion Chipmaker That Wall Street Calls the Ultimate AI "Picks-and-Shovels" Play

By now, everyone and their mother knows computer chips are the key to the artifical intelligence (AI) boom. No chips, no training of advanced AI, or running them on billions of computers worldwide. This has brought Intel back from the dead and made Nvidia the most valuable company in the world by market cap.

There are plenty of underfollowed gems in the computer chip sector, many of which are not well known to the general public. One is the backbone of the entire advanced computer chip manufacturing, powering AI training. The company's name is Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), or just TSMC for short.

Here's why the $2.4 trillion market-cap stock is the ultimate pick-and-shovel play for the AI revolution.

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