Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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23.10.2026 07:00:00

Not IonQ. Not D-Wave. This Quantum Stock Could Be 2027's Surprise Winner.

While quantum computing holds significant promise as a transformative technology that could improve pharmaceutical discovery, materials science, and artificial intelligence (AI), many quantum computing stocks have failed to deliver lately.

Take IonQ (NYSE: IONQ) and D-Wave (NASDAQ: QBTS), for example. Their share prices are down 29% and 54% year to date, respectively, despite the companies being widely considered among the top in quantum computing.

So, where can investors find a quantum computing stock winner? Here's the surprising part: You need to look slightly outside conventional quantum computing stocks and choose Microsoft (NASDAQ: MSFT).

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