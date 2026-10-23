Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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23.10.2026 07:00:00
Not IonQ. Not D-Wave. This Quantum Stock Could Be 2027's Surprise Winner.
While quantum computing holds significant promise as a transformative technology that could improve pharmaceutical discovery, materials science, and artificial intelligence (AI), many quantum computing stocks have failed to deliver lately.
Take IonQ (NYSE: IONQ) and D-Wave (NASDAQ: QBTS), for example. Their share prices are down 29% and 54% year to date, respectively, despite the companies being widely considered among the top in quantum computing.
So, where can investors find a quantum computing stock winner? Here's the surprising part: You need to look slightly outside conventional quantum computing stocks and choose Microsoft (NASDAQ: MSFT).
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