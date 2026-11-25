The last several weeks have been unusually volatile for Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors. Between the departure and subsequent reinstatement of founder Jensen Huang as CEO and growing concerns surrounding an artificial intelligence (AI) bubble, investors have had plenty to digest.

While much of the discussion around Nvidia focuses on its leadership and the unprecedented demand for data center infrastructure, another potential catalyst is hiding in plain sight. Interestingly, Nvidia stock could generate multibagger returns over the next year without the company exceeding Wall Street's growth expectations.

Let's explore why valuation expansion could be the biggest catalyst for Nvidia stock as 2027 approaches.

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