Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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22.10.2026 17:15:02
Not Joby, Not Archer: Surprise Candidate Gets First-Ever eVTOL FAA Authorization
Who will launch the first-ever electric air taxi in the U.S.: Archer Aviation (NYSE:ACHR) or Joby Aviation (NYSE:JOBY)?
For a while, that's been the question in the eVTOL (electric vertical takeoff and landing) space. So it might come as a surprise that Beta Technologies(NYSE:BETA), a lesser-known contender in this race, has beaten both Archer and Joby to the punch.
Image source: Getty Images.
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