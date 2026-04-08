Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
|
08.04.2026 19:41:43
Not JPMorgan, Not Bank of America — SoFi Tops Forbes Best Banks List In The US
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Aktien in diesem Artikel
|Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|19 210,00
|2,78%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
|19,12
|1,16%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
|19,32
|0,52%
|Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
|19,25
|0,31%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
|19,84
|0,10%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
|19,61
|0,13%
|Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
|1 203,60
|1,12%
|Bank of America Corp.
|44,07
|-0,92%
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|30 360,00
|3,05%
|JPMorgan Chase & Co.
|261,55
|-0,91%
|Top's Inc. Registered Shs
|1 122,00
|0,00%
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