Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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07.08.2026 15:00:00
Not Micron, Not Nvidia. This Artificial Intelligence (AI) Giant Could Be the Ultimate Winner of the AI Arms Race.
Determining an ultimate winner of the artificial intelligence (AI) arms race isn't really possible right now. We're right in the middle of it, and there's no telling what the long-term effects will be. However, I think there is one company that could eventually be declared the winner in the AI arms race.While some may point to companies like Nvidia (NASDAQ: NVDA) or Micron Technology (NASDAQ: MU), I think there are some long-term issues with these two that prevent them from being named the ultimate winner. Instead, I think Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) will take the crown.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs
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26.02.26
|Japan is the ultimate Halo trade (Financial Times)
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