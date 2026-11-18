Micron Technology and Sandisk have sizzled on the stock market in 2026. Both stocks have delivered impressive gains this year, despite witnessing a significant pullback in recent months amid the broader correction in tech stocks.

Micron stock, for instance, has gained 128% in 2026, as of this writing. Sandisk's gains are even bigger at 194%. Importantly, both memory companies can step on the gas once again in 2027, driven by the artificial intelligence (AI)-fueled demand for compute and storage.

However, I think that Micron and Sandisk could be overshadowed by South Korean memory giant SK Hynix (NASDAQ:SKHY) next year. Let's look at the reasons why.

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