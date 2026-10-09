Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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09.10.2026 17:40:00
Not Micron. Not Sandisk. This Memory Stock Is Quietly Gaining Share.
In the past, the memory chip market was a cyclical industry that went through boom-and-bust cycles every few years. But over the past few years, the rapid growth of the generative AI market has caused the demand for new memory chips to consistently outstrip its supply.
A major bottleneck for the AI market has been the availability of high-bandwidth memory (HBM) chips. Data center GPUs can't process AI workloads efficiently at data centers without HBM chips, which are produced by only a handful of memory chipmakers. Those data centers also need to store their data on high-speed solid-state drives (SSDs), which use NAND (flash) memory chips, rather than older platter-based hard disk drives (HDDs).
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