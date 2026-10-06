Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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06.10.2026 18:21:00

Not Microsoft. Not Google. Analysts Call This $2.7 Trillion Tech Titan the Most Undervalued AI Play.

Are investors overlooking obvious technology investments right in front of their faces? Stocks like Nvidia and Palantir Technologies have soared in recent years, lifting the S&P 500 index higher. However, some strong technology companies' stocks have been relative laggards during that time.

One example is Amazon (NASDAQ: AMZN). Over the last five years, its shares are up 51%, compared with an 88% gain for the index. I think the market is massively underappreciating Amazon's potential as an artificial intelligence (AI) winner.

Here's why I view Amazon as the most undervalued AI play for your portfolio in 2027 and beyond.

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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 610,00 -0,26% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 309,35 0,19% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 306,45 0,13% Alphabet C (ex Google)
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 28 120,00 0,57% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 471,45 0,28% Microsoft Corp.

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