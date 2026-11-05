Not Nvidia. Not AMD. 2 Chip Stocks I'd Buy Before the End of the Year.

AMD and Nvidia are two of the most popular AI chip stocks, but that may be a bit of a misnomer. The reality is that these two don't manufacture anything; they just design and outsource the work.

That means the real chip stocks are companies like Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) and Micron (NASDAQ: MU), which actually fabricate the chips that go inside the computing units designed by AMD and Nvidia.

These two are also great investments, and I think they could soar through the end of 2026 in anticipation of a strong 2027 for the chip industry. Although these two have had a great run so far in 2026, they could each repeat in 2027.

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