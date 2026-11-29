Chipmakers are in a slump, with the PHLX Semiconductor Index down 24% over the last three months (through Nov. 25). For investors looking to buy the dip, Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) are usually two of the first names to spring to mind.

Both are good companies, but the largest chip stock in my portfolio is Broadcom (NASDAQ:AVGO). The company expects its artificial intelligence business to double next year, and Broadcom stock is trading at a reasonable price relative to those expectations.

Image source: Getty Images.

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