NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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29.10.2026 07:15:02
Not Nvidia. Not AMD. This Is the Best Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy in November
The quarterly earnings season is underway, and the initial results from semiconductor bellwethers ASML Holding and Taiwan Semiconductor Manufacturing suggest that the artificial intelligence (AI) boom isn't showing any signs of slowing down.
Nvidia and Advanced Micro Devices, two key players in the AI infrastructure space, will report results in November. I won't be surprised to see both semiconductor stocks deliver strong numbers and guidance, driven by the healthy spending on their chips by hyperscalers, governments, enterprises, and AI companies.
However, I think that there's another key AI infrastructure player that could upstage Nvidia and AMD next month. Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) designs and builds high-speed optical networking components, data center interconnect (DCI) solutions, and optical switches that enable the rapid transport of massive amounts of data in AI data center clusters.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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22:34
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
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22:34
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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22:34
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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20:04
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
|
20:04
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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18:01
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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18:01
|Schwacher Handel: S&P 500 verliert mittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|452,20
|-7,07%
|NVIDIA Corp.
|183,42
|-2,74%
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