Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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19.11.2026 13:02:01
Not Nvidia. Not Broadcom. If I Could Buy and Hold Only 1 AI Chip Stock Through 2030, It Would Be This One
The artificial intelligence trade feels unstable, to say the least, right now. Several months ago, investors began questioning how much tech companies were spending on AI infrastructure. And the recent resignation of Nvidia CEO Jensen Huang further heightened investor skepticism that all is well with AI companies.
Even AI darlings, including Broadcom and Marvell Technology, have fallen as shareholders wonder if spending on new AI chips is sustainable.
But if we zoom out and look at the broader trajectory of AI, it's clear that over the current decade, tech companies will need more AI chips than they do now, not fewer. They'll also be used in more devices than before, including robotics.
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