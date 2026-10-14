NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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14.10.2026 12:30:00
Not Nvidia. Not Broadcom. This Storage Stock Could Be 2027's Hidden AI Winner.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) may be top of mind when it comes to investing in artificial intelligence (AI), but the boom extends well beyond chips. Seagate Technology (NASDAQ: STX) is taking a different route, supplying the high-capacity storage needed to support the AI data center build-out.
With demand for storage only set to rise, this overlooked AI stock could be the one to watch in 2027. To see why, it helps to start with how much storage AI actually needs.
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