NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
07.11.2026 15:16:00
Not Nvidia. Not Micron. After the Chip Sell-Off, I'd Buy This AI Stock and Hold It Forever.
Investors have soured on AI stocks. The hyperscalers face pressure as they spend hundreds of billions of dollars annually on their AI build-outs, and several have already dipped into negative free-cash-flow territory. The neoclouds face significant financing challenges as their cost of capital continues to climb. And ultimately, that's all hitting the shares of the semiconductor companies that design and sell the chips that go into the data centers powering the proliferation of AI.
Semiconductor stocks as a class are down by about 30% since Oct. 6 (as measured by the benchmark PHLX Semiconductor Sector index). Few chip stocks have been spared. Nvidia (NASDAQ: NVDA) is down 21%, and Micron (NASDAQ: MU) is down 34%. Smart investors may see this pullback as an opportunity to buy chip stocks at a discount. Indeed, there are a growing number of attractive opportunities in the sector. But I wouldn't buy Nvidia or Micron stock at the current prices.
If I could buy and hold just one AI chip stock right now, it would be Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
07.11.26
|Nvidia: Jen-Hsun Huang soll Affäre mit chinesischer Agentin gehabt haben (Spiegel Online)
|
06.11.26
|US-Aktien per App: Indiens Anleger setzen auf NVIDIA, Apple und Co. (finanzen.at)
|
06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|167,24
|3,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.