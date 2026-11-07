NVIDIA Aktie

NVIDIA ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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07.11.2026 15:16:00

Not Nvidia. Not Micron. After the Chip Sell-Off, I'd Buy This AI Stock and Hold It Forever.

Investors have soured on AI stocks. The hyperscalers face pressure as they spend hundreds of billions of dollars annually on their AI build-outs, and several have already dipped into negative free-cash-flow territory. The neoclouds face significant financing challenges as their cost of capital continues to climb. And ultimately, that's all hitting the shares of the semiconductor companies that design and sell the chips that go into the data centers powering the proliferation of AI.

Semiconductor stocks as a class are down by about 30% since Oct. 6 (as measured by the benchmark PHLX Semiconductor Sector index). Few chip stocks have been spared. Nvidia (NASDAQ: NVDA) is down 21%, and Micron (NASDAQ: MU) is down 34%. Smart investors may see this pullback as an opportunity to buy chip stocks at a discount. Indeed, there are a growing number of attractive opportunities in the sector. But I wouldn't buy Nvidia or Micron stock at the current prices.

If I could buy and hold just one AI chip stock right now, it would be Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).

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NVIDIA Corp. 167,24 3,18% NVIDIA Corp.

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