NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.11.2026 23:54:44
Not Nvidia. Not Micron. If I Could Buy and Hold Only 1 Artificial Intelligence (AI) Semiconductor Stock Through 2030, This Would Be It.
For much of the last four years, semiconductor stocks have been some of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) revolution. While Nvidia (NASDAQ:NVDA) has become the king of AI accelerators, Micron Technology (NASDAQ:MU) is capitalizing on unprecedented demand for memory chips.
Although both companies have attractive long-term growth prospects, competition could complicate their investment narratives over the next several years. Moreover, as the AI infrastructure landscape evolves, identifying which chip architectures will dominate the market is becoming more challenging.
Fortunately, there's one semiconductor company that stands to benefit from virtually every major development across the AI chip landscape: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM).
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:01
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
18:01
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
|
18:01
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16:17
|AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia schwach nach Bericht zu entdeckten KI-Chips in China (dpa-AFX)
|
16:01
|Optimismus in New York: S&P 500 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:01
|Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start zu (finanzen.at)
|
15:12
|AKTIE IM FOKUS: Nvidia steigen trotz Bericht über Fund von KI-Chips in China (dpa-AFX)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|136,64
|-1,11%