NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.10.2026 16:15:00
Not Nvidia. Not Micron. This Artificial Intelligence (AI) Chip Stock Has the Most Upside Through 2030.
As the artificial intelligence (AI) revolution evolves, investors face an increasingly difficult question: Which chipmakers stand to dominate five years from now?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) faces growing competition from custom silicon developed by its own customers. Meanwhile, Micron Technology (NASDAQ: MU) could face less favorable memory market dynamics as manufacturers expand production.
This is why I see Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), otherwise known as TSMC, as a more attractive long-term opportunity. Taiwan Semi's latest earnings report displayed how its business is becoming more valuable than ever to the AI infrastructure era.
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