Not Nvidia. Not Micron. This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Be 2027’s Biggest Winner After the Latest Tech Sell-Off

The recent sell-off in technology stocks has made some top names in this sector extremely attractive right now. For example, industry bellwethers Nvidia and Micron Technology are trading at extremely cheap multiples.

Nvidia stock has a forward price-to-earnings (P/E) ratio of just 11, well below its five-year average forward earnings multiple of 33. It could get cheaper owing to the negative press the company is getting right now.

Micron, on the other hand, trades at just 5 times forward earnings, which is again significantly lower than its five-year average forward P/E multiple of 10.6. The good part is that both companies are on track to deliver solid growth in 2027.

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