NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
07.09.2026 18:03:01
Not Nvidia. Not Micron. This Is My Top AI Infrastructure Stock to Buy Right Now (Hint: It Can Double Within 3 Years)
Nvidia and Micron Technology are among the most important companies in the artificial intelligence (AI) infrastructure ecosystem, providing mission-critical chips that facilitate the training of large language models (LLMs) and help run inference workloads in data centers.Nvidia dominates the AI data center accelerator market with an estimated 80% share, which explains why the company has been clocking terrific growth quarter after quarter. Micron, meanwhile, is benefiting from the strong demand for memory chips used by Nvidia and other chip designers to enable the rapid transfer of large data sets in AI data centers. Importantly, both semiconductor stocks seem capable of delivering solid gains to investors over the long run, driven by their ability to sustain healthy growth rates amid booming demand for AI infrastructure. However, there is another AI infrastructure stock that's outperforming Nvidia and Micron stock this year -- Dell Technologies (NYSE:DELL).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
12:00
|AI computing demand may never be sated, says CEO of Nvidia partner Iren (Financial Times)
|
06.09.26
|Server-CPU-Markt vor mehr Wachstum: BofA hebt Prognose an – AMD, NVIDIA, Intel und Arm profitieren (finanzen.at)
|
04.09.26
|NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2 (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|199,08
|0,24%
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