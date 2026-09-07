NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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07.09.2026 18:03:01

Not Nvidia. Not Micron. This Is My Top AI Infrastructure Stock to Buy Right Now (Hint: It Can Double Within 3 Years)

Nvidia and Micron Technology are among the most important companies in the artificial intelligence (AI) infrastructure ecosystem, providing mission-critical chips that facilitate the training of large language models (LLMs) and help run inference workloads in data centers.Nvidia dominates the AI data center accelerator market with an estimated 80% share, which explains why the company has been clocking terrific growth quarter after quarter. Micron, meanwhile, is benefiting from the strong demand for memory chips used by Nvidia and other chip designers to enable the rapid transfer of large data sets in AI data centers. Importantly, both semiconductor stocks seem capable of delivering solid gains to investors over the long run, driven by their ability to sustain healthy growth rates amid booming demand for AI infrastructure. However, there is another AI infrastructure stock that's outperforming Nvidia and Micron stock this year -- Dell Technologies (NYSE:DELL).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
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NVIDIA Corp. 199,08 0,24% NVIDIA Corp.

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