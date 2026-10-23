NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
23.10.2026 15:45:00
Not Nvidia. Not Micron. This Little-Known Chip Stock Is the AI Boom's Best-Kept Secret.
Everyone knows that GPUs are a strong investment because they make an artificial intelligence (AI) data center run, and most investors are now figuring out that memory matters too. What fewer people think about is the cable. Thousands of accelerators in a single building only work if the data between them arrives clean, fast, and without a single dropped link, and the company that has become the reference name for that job is not Nvidia or Micron Technology.
It is Credo Technology Group (NASDAQ: CRDO), a connectivity chip designer whose stock has more than tripled in three years and still gets a fraction of the attention its customers give it.
Credo's signature product is something called an active electrical cable, or AEC. It looks like a thick copper cable, but it has Credo's chips built into each end to clean up the signal, allowing hyperscalers to connect servers and switches at 800 gigabits per second over copper instead of paying for power-hungry optical transceivers.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende seitwärts (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.