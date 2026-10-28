NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.10.2026 14:15:00
Not Nvidia. Not Micron. This Underappreciated AI Stock Could Be 2027's Biggest Winner.
Nvidia and Micron Technology have benefited big time from the artificial intelligence (AI) infrastructure boom, driven by their mission-critical chips that play a central role in handling training and inference workloads in data centers.
Both companies have been growing at a solid pace and, importantly, can sustain their healthy growth momentum in 2027. However, there is another AI stock that I think could outperform Nvidia and Micron in 2027.
Western Digital (NASDAQ: WDC) is an important player in the AI infrastructure ecosystem, manufacturing data storage devices that are deployed by hyperscalers and enterprises. Shares of the company have jumped by 103% in 2026, though the past few months have been quite rough for shareholders.
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