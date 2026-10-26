NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.10.2026 17:15:00
Not Nvidia. This Chip Stock Has More Upside, According to Wall Street.
Semiconductor bellwether Nvidia (NASDAQ: NVDA) has seen phenomenal growth over the past four years, driven mainly by its dominance in the artificial intelligence (AI) chip market.
The good news for Nvidia stock investors is that its impressive growth is here to stay. I won't be surprised to see the company's market cap approach the $10 trillion mark in 2030, primarily due to heavy spending on AI infrastructure. However, Wall Street believes that there is another chip stock that could deliver bigger gains than Nvidia.
SK Hynix (NASDAQ: SKHY) is one of the largest memory manufacturers in the world, controlling a significant chunk of the dynamic random-access memory (DRAM) and NAND flash markets. Let's see why analysts are more bullish about SK Hynix's growth potential compared to Nvidia and see if the memory specialist can indeed live up to expectations.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18:00
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert mittags im Plus (finanzen.at)
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18:00
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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18:00
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|193,18
|2,55%
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