Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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20.10.2026 11:32:00
Not Palantir. Not Snowflake. This AI Software Stock Could Be the Biggest Winner of 2027.
In the artificial intelligence software space, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and Snowflake (NYSE: SNOW) have given investors plenty of reasons to be excited.
Palantir has found success helping businesses and government agencies use AI to analyze information and make decisions. Data warehousing giant Snowflake, meanwhile, has benefited from growing demand for its cloud-based data platform, which allows companies to organize and use the enormous amounts of information that AI applications require.
But there's another software company that could have an even bigger AI-driven opportunity in 2027 -- even though it's not primarily in what you'd think of as an AI business.
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