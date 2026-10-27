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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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27.10.2026 03:21:00

Not Palantir. Not Snowflake. This AI Software Stock Could Be the Next Multibagger.

Artificial intelligence (AI) has already created some spectacular winners on Wall Street. Palantir Technologies has surged roughly 1,100% over the last three years, while Snowflake has delivered a 119% return during the same period.

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) has had a good run as well, jumping more than 450% over the last three years and becoming one of Wall Street's biggest cybersecurity success stories. The growing demand for artificial intelligence (AI) security could keep its business expanding for years.

But there's a catch. Investors have already placed a whopping $264 billion valuation on the company, leaving little room for disappointment.

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