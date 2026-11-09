CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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09.11.2026 20:02:01
Not Revenue. Not Growth. Here’s What I’ll Be Watching When CoreWeave and Nebius Report This Week.
It's been a rough few weeks to own CoreWeave (NASDAQ:CRWV) or Nebius Group (NASDAQ:NBIS). Both stocks have lost close to half their value since early October. Both companies report earnings this week -- CoreWeave on Tuesday, followed by Nebius on Thursday -- that may have serious consequences for shareholders.
Here's what to know ahead of these critical releases.
While the stocks have been sliding for some time, last Tuesday's sweeping Democratic midterm victory led to a roughly 14% drop in less than a week as investors weighed what the results would mean for the AI build-out.
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Analysen zu CoreWeave
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