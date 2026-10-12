Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
12.10.2026 19:45:00
Not Sandisk, Not Intel. This Stock Will Lead the S&P 500 Next Year
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has had a great year so far. The average annual return of the S&P 500 is about 10%, and with it sitting at about 14.5% right now, it has been a good year. There are still a few months left, so the chances of it ending up even higher are quite good.
While the S&P 500 as a whole is doing well, a few individual performers stand out. Sandisk holds the title for best-performing S&P 500 stock this year, rising about 590% in 2026. Intel is another top performer, increasing nearly 200% so far this year. There are a handful of companies that also have had strong runs, including AMD.
So, which stock will lead the S&P 500 higher next year? I think it will be a familiar face, and it won't be one of these three.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
13.10.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.10.26
|Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt (finanzen.at)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
06.10.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|33 780,00
|-2,26%
|Intel Corp.
|91,48
|0,75%
|Western Digital Corp.
|338,85
|-2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.