Not Sandisk, Not Intel. This Stock Will Lead the S&P 500 Next Year

The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has had a great year so far. The average annual return of the S&P 500 is about 10%, and with it sitting at about 14.5% right now, it has been a good year. There are still a few months left, so the chances of it ending up even higher are quite good.

While the S&P 500 as a whole is doing well, a few individual performers stand out. Sandisk holds the title for best-performing S&P 500 stock this year, rising about 590% in 2026. Intel is another top performer, increasing nearly 200% so far this year. There are a handful of companies that also have had strong runs, including AMD.

So, which stock will lead the S&P 500 higher next year? I think it will be a familiar face, and it won't be one of these three.

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