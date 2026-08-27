Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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27.08.2026 13:48:00
Not Sandisk. Not Micron. This AI Semiconductor Powerhouse Could Be the Biggest Winner of the Memory Boom
Sandisk and Micron Technology have been the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI)-fueled memory boom. The demand for their memory products has exceeded supply by a wide margin, which explains the solid jump in revenue and earnings for both companies.However, the memory trade isn't just restricted to Sandisk and Micron. There are other companies that stand to gain from the secular growth of the memory market in the long run. Semiconductor bellwether ASML Holding (NASDAQ: ASML) is one such company that can win big from the healthy memory demand.Let's see why I think that ASML could be a better way to play the memory market compared to Sandisk or Micron.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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