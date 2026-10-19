Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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19.10.2026 11:06:02
Not So Fast! One Warren Buffett's Core Positions at Berkshire Hathaway May Not Get the Heave-Ho by Successor Greg Abel After All.
For the first time in well over half a century, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) entered the year in uncharted territory. On Dec. 31, Warren Buffett retired as CEO, paving the way for his protégé, Greg Abel, to oversee the company's day-to-day operations and its closely watched $363 billion investment portfolio.
Abel didn't waste much time making his mark. He disposed of 16 stocks in the first quarter and pared down six others, including one of the Oracle of Omaha's core holdings, Bank of America (NYSE:BAC)(also known as BofA).
Warren Buffett has officially passed the baton to Greg Abel. Image source: Getty Images.
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