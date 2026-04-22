SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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23.04.2026 01:00:00
Not-so-sweet deal for Singapore’s refineries as they shift to US, alternative crudes
Variations in density and sulphur content present compatibility challengesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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