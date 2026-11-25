SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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25.11.2026 14:15:02
Not SpaceX, Not Anthropic: These Are the 2 AI Stocks I Bought During the Sell-Off
The recent sell-off in artificial intelligence (AI) stocks has piqued my interest. While I already have meaningful exposure to this theme, I still wanted to capitalize on opportunities arising during this downdraft. I reviewed several leading AI stocks, including SpaceX (NASDAQ:SPCX) and Anthropic (NASDAQ:ANT), to determine whether they'd fallen enough to make it worth adding to my already hefty AI allocation.
However, I didn't buy either AI stock during the recent market weakness. Instead, I invested in two established technology giants: Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL). Both companies are positioned to benefit from the AI revolution, but they offer distinctly different opportunities. Here's why I chose them over some of the market's other high-profile AI investments.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu SpaceX
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23.11.26
|SpaceX-Aktie zieht an: Erstbewertung durch Jefferies - neuer Schub für den Raumfahrt- und KI-Riesen? (dpa-AFX)
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21.11.26
|Milliarden-Beteiligung bleibt im Depot: CZ trotzt Mega-Hack und Elon Musks Spott um seine SpaceX-Aktien (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 268 Dollar (dpa-AFX)
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18.11.26
|Wadephul zu Dreiergipfel: Bei Ukraine Europa an den Tisch (dpa-AFX)
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17.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK