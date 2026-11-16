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16.11.2026 10:44:02

Not SpaceX. Not Blue Origin. The Space Stock That Just Raised Its Launch Price to $70 Million -- and Still Sold Out.

Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, dominates the headlines. Amazon (NASDAQ:AMZN) founder Jeff Bezos' Blue Origin is chasing its shadow. But a third launch provider just quietly demonstrated something neither of them has managed for a rocket that hasn't even flown yet: genuine, documented pricing power.

Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) announced a record quarter of Neutron launch contracts -- eight missions across five constellation operators totaling more than $515 million, including several missions sold at an elevated base price of $70 million per launch, up from $55 million. That price increase arrived before Neutron's first flight. And it was driven entirely by demand.

Image source: Rocket Lab.

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