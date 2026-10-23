Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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23.10.2026 21:30:00
Not Starlink. Not Starship. Not Grok. $561 Million of SpaceX's $4.4 Billion Profit Came From an Unexpected Source.
Earlier this week, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, surprised Wall Street with an impressive third-quarter earnings report. Elon Musk's space exploration and artificial intelligence (AI) company generated $14.6 billion in revenue and reported $4.4 billion in net income, reversing a loss of $1.1 billion in the year-ago quarter.
At first glance, these results suggest SpaceX reached an important profitability milestone. But a finer detail buried in the company's 10-Q deserves closer attention. SpaceX recognized a $561 million gain associated with its equity investment in The Boring Company, another business founded by Musk.
Although this is legitimate under accounting rules, this gain did not generate any cash for SpaceX. Let's explore what exactly happened, why it matters, and what investors should watch as SpaceX accelerates its infrastructure spending.
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