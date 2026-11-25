NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
25.11.2026 11:05:00
Not Tesla. Not Nvidia. This "Magnificent Seven" Stock Could Be Overdue for a Big Rally.
No one could have predicted the eventful past few weeks that Nvidia just went through. From visionary founder Jensen Huang's resignation on Nov. 12 to the board's announcement of his reinstatement as chief executive officer on Nov. 23, investors have been on a roller coaster.
Shares have still skyrocketed almost 7,000% in the past decade (as of Nov. 23).
Tesla is another volatile name. Market sentiment constantly shifts based on electric vehicle sales and updates regarding autonomy and robotics. But the company's share price is up 2,960% over the last 10 years.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|136,74
|0,56%
|Tesla
|346,15
|-0,53%