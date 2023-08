Not the Best World for shareholders

ON JUN 22, UOB Kay Hian released a note on the pay of chief executive officers (CEOs) of issuers on the Singapore Exchange (SGX). It listed the top 20 highest-paid CEOs in Singapore, with the top five being those of DBS (S$15.4 million), UOB (S$14.2 million), Wilmar (S$13.2 million), OCBC (S$11.2 million) and Keppel Corp (S$8.1 million). Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel